Indwi Nyeranda: Ingene igihano co kubambwa ku musaraba caje n’aho catanguriye

Umunyaporitike akongera akaba n’umunyabwenge (philosophe) w’Umuromani Cicero yabona ko ukubambwa ari co gihano “conyene c’ubugome kandi giteye ubwoba” cashobora kubaho.

"Ijambo rimwe gusa ‘umusaraba’ rikwiye kuvaho burundu, atari ku mubiri gusa w’Umuromani, ariko kandi no mu vyiyumviro vyiwe, mu maso yiwe, mu matwi yiwe”.

"Hakurikiye uguturira no guca umutwe”.

Abanya-Asiriya

Mu vy’ukuri, umwe mu bami bayo, Sennacherib, afatwa ko ari we soko rikomeye ry’intambara ataco isize inyuma (guerre totale/total war).

Ni co gituma abansi ari bo bashingirwako gusumba mu ntumbero yo “kwerekana ingene babashize hasi n’ingene babakubise”.

Ibirimbi

Nk’uko bivugwa na Cilliers, igihano co kubambwa ku musaraba gishobora kuba “cazanywe n’abanya-Asiriya hamwe n’abanya-Babiloni congera gikoreshwa n’Aba-Perse mu kinjana ca gatandatu imbere ya Yezu”.

Cilliers, ari kumwe na FP Retief, baranditse inkuru mu kinyamakuru c’ubuvuzi South African Medical Journal ivuga ngo The history and pathology of crucifixion (akahise n’inkurikizi z’ukubambwa ku musaraba).