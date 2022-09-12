Ukraine: Abarusiya 'barutwa 8-1' mu gitero co kugaruza uturere

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Ingabo za Ukraine zaruta iz’Uburusiya ku rugero rwa munani kuri umwe mu gitero co mu ndwi iheze co kugaruza ibice vyinshi vy’intara ya Kharkiv, nk’uko bivugwa n’umwe mu barusiya bakomeye barangurira imirimo muri ico gice.