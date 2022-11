Luanda: M23 yategetswe guhagarika intambara kuva ejo ku wa gatanu kandi igasubira inyuma

Haciye isaha 1

Uyu muhari w’inyeshamba wagirizwa ko ushigikiwe n’Urwanda ariko ukabihakana, co kimwe nyene na reta y’Urwanda.

Kuri uyu wa 23 Munyonyo (11), Perezida João Manuel Lourenço wa Angola yahamagaje abakuru b’ibihugu vy’akarere kugira ngo bige ikirangamisi c’ibikorwa vyihuta mu ntumbero yo guhagarika intambara no kuva mu turere M23 yigaruriye idatevye, be no kwiga ingene umugambi w’amahoro wa Nairobi na Luanda woshirwa mu ngiro.