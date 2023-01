Ukraine: Abarusiya bagirizwa ko ari bo batanguye kurasa inyuma y’agahengwe katangajwe na Putin

Iminota 40 iraheze

Igisagara ca Kramatorsk co mu buseruko na co nyene catewe, inyubakwa zirenga cumi zikaba zononekaye, nk’uko bivugwa n’abategetsi ba Ukraine.

Umukuru w’igisagara ca Kyiv Vitaliy Klitschko agabisha ko amajoro ashobora gushika ku bukonje bwa -11o C agasaba abantu gukoresha neza umuyagankuba.

Uburusiya buriko butsimbataza ubutegetsi bwabwo mu turere bwigaruriye

Igisirikare c’Uburusiya n’abategetsi mu turere bwigaruriye barabandanya kwinjiza ku nguvu abanyagihugu ba Ukraine mu mibereho, imico, ubutunzi n’ubuyobozi vy’Uburusiya, nk’uko vyandikwa n’abahinga b’ikigo ca Amerika, Institute for the Study of War (ISW), cigisha ivy’intambara.