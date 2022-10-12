A﻿bagirizwa igitero ku kiraro ca Crimea bafashwe mu gihe ibitero bibandanya

Ikiraro ca Crimee kiriko kirasha
Insiguro y'isanamu,

I﻿gihe ikiraro ca Crimee caturika

U﻿burusiya buvuga ko bwapfunze abantu umunani bafitaniye isano n'ibitero vyo ku wa gatandatu ku kiraro gikomeye gifatanya Uburusiya na Crimee.

I﻿gisata kijejwe igendereza c'Uburusiya, FSB kivuga ko batanu muri abo bafashwe ari abarusiya, mu gihe abandi abanye Ukraine na Armenia.

K﻿ivuga ko Ukraine ari yo yari inyuma y'ico gitero, ariko ko abategetsi b'ico gihugu bavuga ko amatohoza y'Uburusiya atagira "ishingiro".

I﻿zo nkuru zimenyekanye mu gihe havugwa ibintu vyaturitse mu bisagara vya Ukraine vya Kherson, Zaporizhzhia na Nikopol.

U﻿mumenyeshamakuru wa BBC ari i Kyiv, Hugo Bachega avuga ko humvikanye ibintu bitanu biturika muri Kherson, kimwe mu bisagara binini bigenzurwa n'Uburusiya, mu gihe hari inkuru zitaremezwa zivuga ko harashwe ibisase vyo gusambura misile.

Y﻿avuze ko hatari bwamenyekanye icateye ivyo biturika.

I﻿gisirikare ca Ukraine cavuze ko ingabo zabo babandanya gusugereza ako karere, aho bafashe utundi duce dutanu.

H﻿agati aho, humvikanye ibindi bintu biturika mu bindi bisagara vyinshi bigenzurwa na Ukraine.

A﻿bantu batatu, harimwo umwana w'umukobwa w'imyaka itandatubakomerekejwe n'igisasu i Nikopol mu karere ka Dnipro, nk'uko bivugwa n'umuhanuzi wa prezida wa Ukraine.

U﻿bushikiranganji wa Ukraine ajejwe gutabara vyihutabuvuga ko misile nyinshi zo mu bwoko bwa S-300 zaguye mu micungararo mu gisagara ca Zaporizhzhia, aho imwe yasambuye inzu ibamwo abantu.

G﻿uturitsa ikiraro ca Crimee cabaye ikimenyetso gikomeye kuri prezida Vladimir Putin, yari yuguruye ico kiraro mu 2018, inyuma y'imyaka ine Uburusiya bwigaruriye iyo ntara.

P﻿rezida Putin yavuze ko ari "igitero c'iterabwoba" anemeza ko abajejwe iperereza ba Ukraine afise intumbero yo gusenyura inyubakwa zikomeye z'Uburusiya. Ariko umuvugizi w'iperereza rya Ukraine, Andry Yusov, yabeshuje ivyo bagirizwa.