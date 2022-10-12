A﻿bagirizwa igitero ku kiraro ca Crimea bafashwe mu gihe ibitero bibandanya

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I﻿gisata kijejwe igendereza c'Uburusiya, FSB kivuga ko batanu muri abo bafashwe ari abarusiya, mu gihe abandi abanye Ukraine na Armenia.

I﻿zo nkuru zimenyekanye mu gihe havugwa ibintu vyaturitse mu bisagara vya Ukraine vya Kherson, Zaporizhzhia na Nikopol.

U﻿mumenyeshamakuru wa BBC ari i Kyiv, Hugo Bachega avuga ko humvikanye ibintu bitanu biturika muri Kherson, kimwe mu bisagara binini bigenzurwa n'Uburusiya, mu gihe hari inkuru zitaremezwa zivuga ko harashwe ibisase vyo gusambura misile.

H﻿agati aho, humvikanye ibindi bintu biturika mu bindi bisagara vyinshi bigenzurwa na Ukraine.

A﻿bantu batatu, harimwo umwana w'umukobwa w'imyaka itandatubakomerekejwe n'igisasu i Nikopol mu karere ka Dnipro, nk'uko bivugwa n'umuhanuzi wa prezida wa Ukraine.

U﻿bushikiranganji wa Ukraine ajejwe gutabara vyihutabuvuga ko misile nyinshi zo mu bwoko bwa S-300 zaguye mu micungararo mu gisagara ca Zaporizhzhia, aho imwe yasambuye inzu ibamwo abantu.