OMS ivuga ko nta biribwa n'imiti biragera muri Tigray

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I﻿shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima (OMS/WHO) rivuga ko nta biribwa cyangwa imiti byari byagera mu karere ka Tigray ko mu majyaruguru ya Ethiopia, nubwo mu cyumweru gishize hashyizwe umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano.