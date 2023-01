Ukraine-Russia: Ama-chars y’Ubudagi, Amerika n’Ubwongereza arashobora guhindura intambara?

Umunyamakuru mu gisata co kwivuna abansi

Ariko none, ubwo ibi vyoba bimaze kugira ngo Ukraine itsinde intambara?

Ben Barry, umushakashatsi mukuru ku kigo, International Institute for Strategic Studies (ISS), yabwiye BBC ko aya ma-chars yemewe n’ibihugu vy’Uburengero azohindura ibintu.

Mu ntambara ya none, ama-chars afise uruhara rukomeye ku rugamba – kumenera mu birindiro vy’umwansi no kubohoza ubutaka.

Ni gute Ukraine ishobora gukoresha aya ma-chars mu gutobora ibirindiro vy’umwansi?

Ari nka hamwe Ukraine yoronka menshi, ishobora kugerageza gukora ibitero vyinshi ica rimwe mu bibanza bitandukanye, nk’uko vyagenze mu mwaka uheze mu buraruko no mu bumanuko.

Ubwongereza ntibwarungikiye Ukraine ama chars 14 yo mu bwoko bwa Challenger yonyene, bwarungitse kandi inkoho za muzinga 30 hamwe n’ababurende (blindés) yo kwunguruza no gukingira ingabo.

Barry wo mu kigo ISS, avuga ko igitero ico ari co cose co kurondera kumenera mu birindiro vy’umwansi coca cane cane ku mpande z’umwansi zidakomeye cane. Ariko agabisha kandi ko Uburusiya bumaze amezi atari make bwongereza inguvu ku birindiro vyabwo mu kwimba imigende no mu gutega imitego bukoresheje ama-chars.