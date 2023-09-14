Imfungwa idasanzwe yakatiwe burundu igatoroka gereza muri Amerika yafashwe n’imbwa

Ahavuye isanamu, Twitter @policyscoop Insiguro y'isanamu, Danelo Cavalcante yafashwe kuwa gatatu nyuma yo kumuhiga ibyumweru bibiri

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Imbwa y’impigi y’abashinzwe umutekano yafashe umugabo wahigwaga arimo kugenda akurura inda mu bihuru, ibyumweru bibiri nyuma y’uko atorotse gereza yo muri leta ya Pennsylvania muri Amerika, nk’uko abategetsi babivuga.

Danelo Cavalcante, w’imyaka 34, yafatiwe mu gace k’ishyamba nyuma y’uko kajugujugu imuhiga ikoresheje ubuhanga ikumva umwuka we mu ijoro.

Abapolisi n’abasirikare barenga 500 bariho bakora igikorwa cyo kumuhiga kuva yacika gereza mu buryo budasanzwe tariki 31 z’ukwezi gushize kwa Kanama.

Mu kwezi gushize nibwo Cavalcante yakatiwe gufungwa burundu kubera kwica asogose icyuma umugore wari umukunzi we ari imbere y’abana be babiri bato muri Mata(4) 2021.

Mu kiganiro n’abanyamakuru, Josh Shapiro Guverineri wa leta ya Pennsylvania yavuze ko Cavalcante "yacakiwe nta sasu rirashwe" kuwa gatatu saa mbili z’igitondo ku masaha yaho.

Yashimye "akazi k’igitangaza" k’abashinzwe iyubahirizwa ry’amategeko n’ubufasha “bukomeye bw’abaturage" mu gufata Cavalcante.

Polisi yabwiye abanyamakuru ko itsinda rigari rigizwe n’abagenda ku mafarashi, imbwa, n’indege bari bakwiriye hose mu ishyamba ryo mu gace ka South Coventry Township mu ijoro ryose ririmo imvura n’inkuba.

Bageze hafi y’aho yari yihishe nyuma y’uko inzu imwe ivugije intabaza y’umujura.

Nyuma indege y’urwego rwa Amerika rukurikirana ibiyobyabwenge yafashe umwuka we ahagana saa saba z’ijoro mu ishyamba, ariko biba ngombwa ko ihita ihava kubera ikirere kibi.

Itsinda rito ryatangiye kumugenda runono rikurikiye ahabonetse uwo mwuka guhera saa kumi z’igicuku, amaherezo rimugeraho nyuma y’amasaha ane.

Lt Colonel George Bivens wa polisi ya Pennsylvania yabwiye abanyamakuru ati: "Babashije kwihuta. Bari bafite ikintu cyo gutungura.

"Cavalcante ntiyigeze amenya ko yagoswe kugeza bibaye. Ibyo ntibyamubujije gushaka gucika.

"Yatangiye kugenda akurura inda mu bihuru afite n’imbunda [yibye]."

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Iyi ntozo y'imyaka ine yitwa Yonda ubundi ikora mu kurinda umupaka niyo yiswe 'intwari' mu guhiga no gucakira Cavalcante

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Itsinda ry’abarinda umupaka ryavuye i Texas ryari rifite nibura imbwa imwe, ryari muri iryo rito ryari rimugeze hafi.

Iyo mbwa y’imyaka ine yo mu bwoko bwa Belgian Malinois yitwa Yoda, "yacakiye" Cavalcante arimo agerageza gucika akurura inda, imushinga imikaka imusigira "igikomere gito".

Lt Col Bivens ati: "Yakomeje kuruhanya ariko atabwa muri yombi ku ngufu ajyanwa gufungwa."

Uyu mugabo vuba azongera agezwe mu rukiko ashinjwe gucika gereza, nk’uko byatangajwe n’umushinjacyaha wa Philadelphia mu itangazo.

Amashusho y’ibinyamakuru byaho yerekana Cavalcante yambitswe amapingu ajyanwa akinjizwa mu modoka y’umukara ya polisi.

Mbere y’ibyo, itsinda rinini ry’abamuhize bambaye imyenda y’icyatsi kibisi riboneka rufata ifoto kuri uyu muhigo wabo mbere yo kumwinjiza muri iyo modoka.

Lt Col Bivens yavuze ko "nta kibazo binteye" kuba abo bamuhigaga bafashe iyo foto.

Ati: "Abo bagabo n’abagore bakoze akazi gakomeye mu bihe bigoye. Batewe ishema n’akazi kabo."

Uko yacitse gereza hashize icyumweru akatiwe burundu

Abategetsi muri ako gace bavuze ko ifatwa ry’uyu mugabo "rishoje impagarara z’ibyumweru bibiri bishize".

Bavuze kandi ko nyuma yo gutoroka kwe gereza yahise ihindura uburyo bwo kurinda umutekano wayo, harimo no guhindura kompanyi yarindaga iyo gereza.

Hashize icyumweru kimwe gusa akatiwe gufungwa burundu, Cavalcante yazamukiye hagati y’inkuta ebyiri arenga urukuta ruba ruriho senyenge atoroka gereza yitwa Chester County Prison iri muri 50km mu burengerazuba bw’umujyi wa Philadelphia.

Insiguro y'isanamu, Amashusho ya gereza yerekanye uburyo Cavalcante (iburyo) yatondagiye hagati y'inkuta ebyiri agagera hejuru akarenga urukuta

Muri iyi gereza yari ategereje kwimurwa akajyanwa ahandi.

Ubu buryo yacitsemo bumaze gukoza isoni iyi gereza kuko bwakoreshejwe n’undi mufungwa, Igor Bolte, muri Gicurasi(5), uyu we bwari ubwa kabiri acitse iyi gereza kuko no mu 2019 yari yabashije kuyitoroka.

Imfungwa icyenda zimaze gucika iyi gereza muri uyu mwaka gusa, nk’uko ibinyamakuru byaho bibivuga.

Cavalcante: ‘umwicanyi’ wahigwaga muri Brazil na Amerika?

Mu gihe yari yatorotse, polisi ivuga ko Cavalcante yagerageje kuvugana n’abantu be, barimo mushiki we.

Uyu yanze kumufasha, ariko nawe nyuma aza gufungwa kubera kurenga ku mategeko y’abinjira n’abasohoka.

Kuwa kabiri, baburiye ko uyu mwicanyi byahamye wari watorotse gereza yinjiye ahantu mu igaraje rifunguye maze akahavana imbunda ndetse nyiri iri garaje akamukurikiza amasasu.

Abo mu muryango w’uwari umukunzi we yishe, witwa Deborah Brandão, bari barinzwe na polisi amasaha 24 kuri 24.

Danelo Souza Cavalcante, yavukiye kandi akurira muri Brazil, aho ashinjwa ko mu 2017 yishe umugabo, naho muri Amerika mu 2021 akica uwari umukunzi we amusogose icyuma.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Bamaze kumufata, abamuhigaga bamufatiyeho ifoto

Inkuru yo gucika no gufatwa kwe yarakurikiranwe cyane kandi yishimiwe kumbuga nkoranyambaga muri Brazil.

Nta byinshi bizwi ku buzima bwa Cavalcante mbere y’uko agera muri Amerika, nubwo bamwe mu bategetsi bavuga ko yari umwe mu bagize itsinda (gang) ry’ubugizi bwa nabi ku mihanda.

Polisi muri Brazil ivuga ko mu 2017 Cavalcante yarashe umugabo akamwica mu majyaruguru ya Brazil kubera “igikekwa ko ari ideni rijyanye no gukora imodoka”. Nyuma yo kwica uwo muntu yatwaye telephone ye maze ahunga n’imodoka.

Atarafatwa yahise ahungira muri Puerto Rico mbere yo kugera muri Amerika mu buryo butemewe n’amategeko. Mu 2018 leta ya Brazil yasohoye inyandiko zo kumuta muri yombi.

Umukunzi muri Amerika

Ageze muri Amerika, Cavalcante yagiye kuba muri leta ya Pennsylvania, maze vuba ahita atangira gukundana na Deborah Brandão, undi munya-Brazil wari utuye hafi aho.

Mu kiganiro yahaye CNN, Sarah uvukana na Deborah, yavuze ko bigitangira Cavalcante "yitwaraga neza kuri we" n’abana be babiri kandi "asa n’umuntu usanzwe", gusa kenshi "yabaga acecetse, yitegereza cyane, kandi yifata".

Amaherezo uruhande rwe rw’umwijima rutangira kuboneka.

Sarah yabwiye CNN ati: "Deborah yahoraga avuga ko amufuhira bikomeye, ko iyo asinze aba undi muntu, ko akomeza kwinjira muri telephone ye."

Mu Ukuboza(12) 2020, Deborah yasabye polisi kumurinda ihohoterwa rya Cavalcante, nyuma abashinjacyaha bamenye urugomo rwe harimo igihe yakubise Deborah akamwirukana mu rugo rwe [Deborah].

Ahavuye isanamu, NBC News Insiguro y'isanamu, Cavalcante yahamwe no kwica Deborah Brandão ari imbere y'abana be bato

Mu kindi gikorwa, yamwirukanye akoresheje icyuma, nk’uko ibinyamakuru byaho byabivuze.

Maze muri Mata (4) 2021, Cavalcante asogota Deborah icyuma inshuro 38 imbere y’abana be babiri bari bafite imyaka ine n’irindwi.

Abakora iperereza bacyeka ko yamwishe nyuma y’uko Deborah amenye iby’inyandiko zo kumufata za Brazil akamubwira ko azabivuga. Cavalcante yahise afatwa ajya gufungwa maze mu kwezi gushize akatirwa gufungwa burundu.

Mu kiganiro n’urubuga rw’amakuru G1 rwo muri Brazil, umuvandimwe wa Deborah yavuze ko kongera gufatwa kwa Cavalcante "bibahaye kwiruhutsa gukomeye".