Intambara yo muri Ukraine iri kwangiza Putin – umukuru wa CIA

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, William J Burns yavuze ko kunanirwa kw'intambara yo muri Ukraine gushobora guteza ibibazo ku butegetsi bwa Vladimir Putin ku Burusiya

Umwanditsi, Gordon Corera

Igikorwa, Umunyamakuru ku mutekano, BBC News

Iminota 23 iraheze

Umukuru w'urwego rw'ubutasi bwo mu mahanga rw'Amerika (CIA) avuga ko intambara yo muri Ukraine irimo "kwangiza" ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin ku Burusiya.

Umukuru wa CIA William J Burns avuga ko kuba mu Burusiya hari ukutanyurwa n'iyi ntambara birimo guha amahirwe mashya CIA yo gukusanya amakuru y'ubutasi.

Uyu maneko mukuru w'Amerika yabivugiye mu Bwongereza ubwo yavugaga ijambo ngaruka mwaka mu kigo Ditchley Foundation.

Yavuze iryo jambo nyuma y'icyumweru habaye imyivumbagatanyo mu Burusiya iyobowe n'umukuru w'itsinda ry'abacanshuro b'Abarusiya rya Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Burns yavuze ko buri muntu wese "yatangajwe" n'ibyabaye ku itariki ya 23-24 y'ukwezi gushize kwa Kamena (6), ubwo Prigozhin n'itsinda rye bakoraga "guhangana kwitwaje intwaro" n'ubutegetsi bw'i Moscow, bagafata inzira berekeza kuri uwo murwa mukuru w'Uburusiya.

Umukuru wa CIA yavuze ko ibikorwa bya Prigozhin byabaye "kwibutsa kugaragara kw'ukuntu intambara ya Putin yangije sosiyete ye bwite n'ubutegetsi bwe bwite".

Yongeyeho ko ingaruka itari iy'ibikorwa gusa bya Prigozhin ahubwo n'ingaruka y'ibyo yatangaje – birimo guhinyura impamvu n'ishyirwa mu bikorwa ry'igitero cy'Uburusiya – izamara igihe.

Muri iryo jambo yavuze yabanje kuritegura (asoma), Burns yagize ati: "Kutanyurwa n'intambara bizakomeza kumunga ubutegetsi bw'Uburusiya".

Akomoza ku ruhare rwa CIA mu guha akazi ba maneko bashya bayiha amakuru y'ubutasi, yagize ati: "Uko kutanyurwa gutuma habaho amahirwe abaho rimwe mu kiragano [mu myaka myinshi] kuri twebwe muri CIA".

"Ntabwo turimo kuyapfusha ubusa". Kuri ayo magambo, abakurikiye ijambo rye basetse. Ati: "Twakira neza cyane amahirwe abayeho mu mikorere".

CIA iherutse gutangiza igikorwa cy'ubukangurambaga bwo ku mbuga nkoranyambaga bwo kugerageza kugera ku bantu bo mu Burusiya, harimo na videwo yatangaje ku rubuga rwa Telegram, rukoreshwa cyane n'Abarusiya. Ubwo bukangurambaga butanga amabwiriza ku buryo bwo kuvugana na CIA ku rubuga rwa internet kandi ntihagire ubona ko umuntu yavuganye na yo.

Mu cyumweru cya mbere cyo gutangazwa kwayo, iyo videwo yarebwe inshuro miliyoni 2.5.

Burns yanongeye gushimangira ubutumwa abandi bategetsi bo muri Amerika batangaje mu ruhame ko Amerika nta ruhare yagize mu myivumbagatanyo ya Prigozhin.