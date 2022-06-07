Nigeria: Igitero muri kiliziya ya Owo, amaraso kuri altari

Ifoto yafatiwe muri iyi kiliziya ya Owo

Iminota 38 iraheze

Byari mu gihe cyo guhana amahoro ubwo isasu rya mbere ryaturikaga.

Ku bantu babarirwa muri mirongo bari muri kiliziya gatolika ya mutagatifu Francis i Owo muri leta ya Ondo iri ryabaye isengesho ryabo rya nyuma.

Mu gihe bariho babyiganira mu miryango ibiri gusa basohoka, bapfubiranye n’abandi bagabo bitwaje intwaro babamishamo amasasu.

Birangiye, abarokotse bavuze ko nibura imibiri y’abantu 50 – barimo n’abana – yari irambaraye mu kiliziya, abandi benshi ari inkomere.

Kuri altari, ku nkuta, no hasi mu kiliziya hari amaraso n’imirambo.

Kugeza n’ubu ntihazwi neza umubare w’abishwe n’inkomere. Ariko musenyeri wa Diyoseze ya Ondo avuga ko iyi kiliziya ubundi ijyamo abantu 1,200. Yari yuzuye ubwo iki gitero cyabaga.

Muri iki gitero cyamaze iminota igera kuri 30, Nwovu n’abandi bihishe mu cyumba abapadiri biteguriramo (sacristy/sacristie), avuga ko barokowe n’ubuntu bw’Imana.

Bihanganiye uburemere bwacyo bucece mu gihe abishi bariho biha inkumbi.

Umuvandimwe wa Nwovu, nawe uririmba muri korari, yarashwe mu kaguru ubu ari mu bitaro.

Ati: “Sinibaza ko ibyo nabonye bizamvamo na rimwe mu buzima.”

Ku bantu benshi i Owo iyi kiliziya si ahantu ho gusengera gusa, ahubwo ni kimwe mu buzima bwabo kuva bavutse.

Iki cyari igitero gitunguranye. Owo isanzwe irangwamo amahoro kandi ntiyabagamo ubwicanyi bumaze kumenyerwa buri cyumweru ahatandukanye muri Nigeria.

Folake Oni w’imyaka 56 ntabwo yibuka uko yarokotse iki gitero. Yibuka gusa asohoka mu kiliziya anajyanwa ku bitaro.

Kuwa mbere, mu mujyi wa Owo abantu amagana bari ku bitaro bitandukanye, abandi bacye bari kuri uru rusengero.

Bisa naho buri wese azi umuntu wari muri iyi kiliziya ubu uri mu bitaro yarakomeretse byoroshye cyane bikomeye.

Benshi mu bakomeretse barashwe amaguru, bamwe bashobora kutazongera kugenda ukundi.

Amafoto yabyo yashenguye benshi bayabonye, yewe na bamwe mu bibasiwe n’ibindi bitero nk’iki mbere iki cyarabarenze.

Bamwe mu bana bishwe ntibashobora kumenyakana kubera amasasu y’imbunda ziremereye yahuranyije amasura yabo, nk’uko umuganga w’ikigo FMC yabibwiye BBC.

Uburakari bwarushijeho kubera amafoto ya Perezida Muhammadu Buhari, visi perezida Yemi Osinbajo n’abandi bo mu ishyaka riri ku butegetsi barimo gusangira ku butumire bwa Buhari, amasaha macye nyuma y’iki gitero.

Mu ifoto imwe aba bagabo bambaye amakanzu y’amabara baba baseka muri uku guhura kwabo ngo batore uzahagararira ishyaka ryabo mu matora ya perezida y’umwaka utaha.