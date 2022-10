‘Igihugu gikomeye gitegerezwa kugira igisirikare gikomeye’ – kimwe muri 3 Xi Jinping yakuye mw’isenyuka rya URSS

Iminota 46 iraheze

Hari ikintu kidasanze mu mateka y’Ubushinwa caraye kibaye ejo ku wa Mungu: ikoraniro kaminuza ry’Umugambwe w‘Abakomunista (Congress of the Communist Party (CCP) rigira 20, iri rikaba risanzwe riba uko imyaka itanu irangiye mu ntumbero yo kwemeza uwurongora iki gihugu rutura co ku mugabane wa Aziya, ryaraye rihaye umukuru w’igihugu ahari ubu, Xi Jinping, ikiringo kigira gatatu yikurikiranya, ibitari bwigere bibaho.

1. Gukomeza umugambwe

Carl Minzner, umwanditsi w’igitabo “End of an Era: How China’s Authoritarian Revival Is Undermining Its Rise,” aherutse kubwira ikinyamakuru New York Times, ati: “Inguvu zose Xi – mu kugenzura gusumba amarangamutima, kwemeza ko umugambwe wiganje mu gihugu cose, be no gusubiza Pekin/Beijing mu butegetsi bw’umuntu umwe – zifise intumbero yo gukingira Ubushinwa kugira ngo ntibuhave bugwa mu mutego nk’uwo [Ubumwe bw’Abasoviyeti] bwaguyemwo”.