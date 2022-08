Ayman al-Zawahiri: Uko igitero cya US cyashoboye kwica umukuru wa al-Qaeda – ariko nticyice umuryango we

Iminota 41 iraheze

Ku isaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota 18 za mu gitondo (6:18) ku isaha yaho, ibisasu bibiri bya misile byakubise ku ibaraza, byica uyu mugabo wari ufite imyaka 71, ariko umugore we n'umukobwa wabo bari bari imbere mu nzu ntibagira icyo baba. Ibyangijwe byose n'icyo gitero biboneka ko byabaye ku ibaraza.

Ariko muri iki gitero, dore uko ubu bwoko bwa misile, no kwiga neza akamenyero ka Zawahiri, byatumye ibyo bishoboka - n'impamvu ibindi bitero bishobora gukurikiraho.

Kudahusha

Iyi misile ishobora kurasirwa ahantu hatandukanye, harimo ku ndege ntoya za kajugujugu, imodoka ziri ku butaka, amato (ubwato) no ku ndege nini - cyangwa, nkuko byagenze mu gitero kuri Zawahiri, ikarasirwa kuri drone.

Byemezwa ko Amerika yakoresheje Hellfire mu kwica Jenerali Majoro Qasem Soleimani wo mu ngabo za Iran, wiciwe i Baghdad muri Iraq mu kwezi kwa mbere mu 2020, hamwe no mu kwica intagondwa izwi nka "Jihadi John" yo mu mutwe wiyita Leta ya Kisilamu, yavukiye mu Bwongereza, yiciwe muri Syria mu 2015.

Mu bitero byo mu gihe cyashize byakozwe n'igisirikare cy'Amerika cyangwa ikigo cy'ubutasi bw'Amerika bwo mu mahanga (CIA), ubu buryo bwabayemo no kwiyambabaza abanyamategeko b'igisirikare mu kubagisha inama mbere yuko itegeko ryo kurasa ritangwa.

Profeseri William Banks, inzobere ku bijyanye n'ubwicanyi ku muntu wagambiriwe, akaba yaranashinze ikigo ku mutekano n'amategeko (Institute for Security Policy and Law) kuri Kaminuza ya Syracuse muri Amerika, yavuze ko abategetsi bashobora kuba barabanje gushyira ku munzani ibyago byuko abasivile bashobora kuhapfira n'agaciro k'ugambiriwe kuraswa.

Profeseri Banks yagize ati: "Byumvikana nkaho bari bigengesereye cyane kandi muri ibi bashaka kumugeraho ari ahantu no mu gihe aho bashoboraga kumurasa wenyine no kutagirira nabi undi muntu uwo ari we wese".