Igitero kw’itongo ry’abapfuye ry’Abakristu i Jerusalem: imisore ibiri muri yompi

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Imisore ibiri iri mu minwe y’igipolisi ca Israel mu matohoza ku gitero cabaye kw’itongo ry’abapfuye ry’Abakrsitu i Jerusalem.

Ishengero rya Anglican muri Israel, abategetsi b’Abayahudi hamwe n’abakuru b’ishengero mu Bwongereza bariyamiriza iki gitero cakozwe ku wa Mungu.

Amashusho ya za kamera (camera) zicunga umutekano yerekana imisore ibiri ihenura imva yari imeze nk’umusaraba yongera imenagura n’izindi.

Iyo misore iboneka yambaye inkofero zikunda kwambarwa n’abayahudi zizwi nka Kippah, hamwe n’ibitsibo bizwi nka tzitzit ku mpuzu zabo, ibi bigasigura ko ari abo mw’idini ry’Abayahudi. Imva zirenga 30 zarononywe muri ico kibanza kiri hafi ya Yeruzalemu ya kera.

Musenyeri mukuru wa Anglican Hosam Naoum avuga ko atangajwe kandi ababajwe n’ico gitero avuga ko gisa n’ikiri mu rukurikirane rw’ibindi.

Ibiro vy’ubuserukizi bw’Ubwongereza i Yeruzalemu bivuga ko iki ari “igitero ca nyuma giheruka mu rukurikirane rw’ibitero ku Bakristu n’amatungo yabo hagati no hanze y’igisagara ca kera”.

Musenyeri mukuru wa Canterbury, Justin Welby, akaba ari we mutegetsi mukuru w’idini rya Anglican mu Bwongereza, avuga ko guhumanya imva ari “icaha co gutyoza”, mu gihe umukuru w’idini rya Orthodox mu Bwongereza Rabbi Sir Ephraim Mirvis avuga ati: "Ubo bwononyi buteye isoni ni uguhumanya bimwe vy’agasuzuguro, nkizera ko ababikoze bazofatwa kandi bagashengezwa imbere y’amategeko”.