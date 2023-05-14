Zelensky yagendeye Ubudagi umunsi umwe yemerewe ibigwanisho

Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashitse mu Budagi mw'ijoro ahabwa ikaze na prezida Frank-Walter Steinmeier

Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari i Berlin mu biganiro n’umushikiranganji w’Ubudagi Olaf Scholz n’umukuru w’ico gihugu Frank-Walter Steinmeier, urugendo rwiwe rwa mbere mu Budagi kuva Uburusiya buteye Ukraine.

Ashitse mu Budagi Zelensky yanditse kuri Twitter ati: ‘’Namaze gushika mu Budagi. Ibigwanisho. Imfashanyo ikomeye. Uburyo bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere. Gusanura. UE. OTAN. Umutekano.’’