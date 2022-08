Rutangarwamaboko: Umupfumu urimo kugarura ‘Imana y’i Rwanda’

Rutangarwamaboko Nzayisenga Modeste, ni umwe muri bake bakorera ku mugaragaro ibikorwa by’ubuvuzi gakondo no kwambaza Imana mu buryo bwa kera bw’abanyarwanda.

Umupfumu akaba n’umuganga Rutangarwamaboko, we avuga ko amaherezo uku kwemera gakondo kuzongera gushinga imizi, kuko ‘ubuzima ari uruziga’ kandi ko ‘ibintu bizasubira aho byavuye’.

BBC yamusuye aho atuye ku Gisozi, ahitegeye ikibaya cya Kabuye gihingwamo isukari, niho hari ikigo nyarwanda cy’ubuzima bushingiye ku muco ni naho akorera ubuvuzi gakondo, n’ibikorwa byo kuragura, no kwambaza abakurambere.

Bigendanye n’ukwemera kwe n’umuco, Rutangarwamaboko amaze imyaka myinshi atogosha umusatsi n’ubwanwa, kandi iyo afite urubanza we n’umugore n’abana barakenyera bakanitera umwambaro ukannye nk’inkanda ikoze mu ruhu rw’inka.

“Yitwa iri hose, ntacyo uyereka, ntacyo ugombera kuyibwira. Ariko so na nyoko na sokuru, ukeneye kubabwira ko ukeneye umwambaro, nabo ntiwirirwa ubibabwira ubundi barabiguha, kuko bahagaze mu mwanya w’Imana.”

Basenga bate?

Cya gitambo cy'umuterekero, nyuma yo gutekwa abari aho bagomba kugisangira ibyateguwe byose bigashira. Aha Rutangarwamaboko arasangiza umugore we

Kubandwa no guterekera bigizwe n’ibintu bibiri nyamukuru, nk’uko Rutangarwamaboko abivuga; gusaba cyangwa gushimira.

Bikorwa mu mihango, igizwe n’imigenzo itandukanye nko ‘kwiyeza mbere yo gutangira guterekera, gutamba igitambo (cyo gusaba cyangwa gushima), gusangira icyo gitambo nyuma yo gucyura ubuhoro (gushya), no kugisangizaho abakurambere bashyira mu muriro uduce duto tw'ibiribwa n'ibinyobwa birimo gusangirwa.

Mahoro Angel, n’umugabo we, ni umuryango w’abantu bakiri bato mu myaka bemera kandi basenga muri ubu buryo gakondo bwa Kinyarwanda.

Mahoro yabwiye BBC ko hakiri ingorane muri sosiyete kuko benshi batumva uku kwemera kandi aho kumwegera ngo babimubaze basanga umubyeyi we (nyina), akaba ari we babwira banegura umukobwa we.