Ukraine: Putin yategetse ingabo kubandanya zisatira inyuma yo gufata Lysychansk

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Ifatwa rya Lysychansk risigura ko ubu intara ya Luhansk yose iri mu minwe y’Uburusiya.

Mu ntango buramatari w’umunya-Ukraine yavuze ko iki gisagara bakivuyemwo kugira ngo Abarusiya ntibagisambure bibereye kure.

Avuga ko guhebera Abarusiya iki gisagara n’intara ya Luhansk cabaye ikintu kibabaje, ariko akongerako ati: “Iyi ni intambara imwe gusa dutakaje, nti dutakaje urugamba”.

Uburusiya bwarongereje inguvu mu bitero vy’amabombe mu bisagara vyegereye akarere ka Donbas, aho uduce turi mu micungararo ya Sloviansk n’ibarabara riri hagati ya Lysychansk na Bakhmut ari two twiziziwe, nk’uko ingabo za Ukraine zibivuga.