Football - Ayavugwa kuri uno wa kane: Osimhen, Bellingham, Endrick, Gakpo, Neves, Gomez, Zaha

Iminota 50 iraheze

Arsenal ishobora guhiganwa na Barcelona be na Real Madrid mu rugamba rwo kurondera umusatirizi wa Palmeiras Endrick w’imyaka 16, afatwa nka “Pele w’igihe kiri imbere”. (Four Four Two)