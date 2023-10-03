Nawe wabonye iyi video ya ‘Pastor Daniel’ akinisha intare? Ukuri kwayo ni uku…

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Muri iyi minsi Video y’umugabo wambaye isuti ariho akina n’intare eshatu yakwiriye henshi ku mbuga nkoranyambaga mu bihugu bya Africa, ariko mu by’ukuri ntabwo ari iy’umupastoro urimo kwerekana imbaraga ze zo gutegeka intare nk’uko benshi babivuga.

Ibyakwiriye ku mbuga nkoranyambaga byemeza ko ari umupastoro wariho asubiramo inkuru ya Daniel wo muri Bibiliya wajugunywe mu rwobo rw’intare kugira ngo nawe yereke abamukurukira imbaraga ze.

Umwe mu bandika kuri blog muri Nigeria yayanditseho kuri Instagram ati: "Pastor Daniel yazanye abo mu rusengero rwe kubereka ko nta kintu cyaba ku muntu w’Imana.”

Ibi byakuruye amatsiko y’umudepite wo mu nteko ishingamategeko yaho, Ronald Karauri, asa n’uwemera inkuru ya Daniel n’intare ariko agashidikanya iby’iyi video.

Uriya mugabo uri mu isenga ry’intare ni nde?

Dukoresheje ubuhanga bwa ‘reverse image’ twabonye inkuru yo mu 2021 iri kuri YouTube yafatiwe mu mu cyanya cy’inyamaswa (parike) kiri i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia, ahari uruzitiro ruhura neza n’uruboneka muri iyi video yakwiriye henshi.