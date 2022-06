Rwanda: Ikorosi rishya mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu woherejwe na Denmark

Iminota 29 iraheze

Uruhande rwa Twagirayezu rwavuze ko rwatanze ikimenyetso gishya cy’inyandiko z’abamushinja ibyaha bya jenoside – we ahakana – ubwo yari akiri muri Denmark.

Umwunganizi we Me Bruce Bikotwa yavuze ko bakeneye umwimerere w’izo nyandiko kandi zisobanuye mu Kinyarwanda, avuga ko zikubiyemo amakuru yashinjura umukiriya we.