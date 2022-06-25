Ayavugwa mw'igura n'igurishwa ry'abakinyi: Salah, Jesus, Wijnaldum, Ziyech, Ronaldo, Raphinha, Lenglet

Iminota 39 iraheze

Liverpool iriko iraraba ko yogurisha Mohamed Salah muri rino ci mu gihe hogira abemera gutanga imiriyoni 60 z'amapawundi, Real Madrid ikaba iri mu mirwi iriko irakurikirana ingene ivy'uyu munyamisiri w'imyaka 30 bigenda. (Sun)

Umukinyi wo hagati wa Hollande Georginio Wijnaldum azokwemererwa kuva muri Paris St-Germain muri rino ci. Leicester City iripfuza cane uyu mukinyi w'imyaka 31, mu gihe Everton, Wolves na West Ham nayo nyene iriko irakurikiranira hagufi ingene ibintu bigenda. ( 90min )

Chelsea yegereye Juventus kugira bavugane ingene yoronka umukinyi w'inyuma w'umunya-Hollande Matthijs de Ligt w'imyaka 22 asigaje imyaka ibiri mu masezerano yiwe. (Goal)

Umukinyi wo ku ruhande wa Chelsea Hakim Ziyech yasavye uruhusha rwo kuva muri uyu murwi mu gihe AC Milan yatanguye ibiganiro n'aba Blues kuri uno munya-Maroc w'imyaka 29. ( Sky Sport Italia, iciye kuri Mail )

Matthijs de Ligt

Newcastle , Everton na Aston Villa yose iriko yerekana ko yipfuza Tomas Soucek w'imyaka 27, na rirya kazoza k'uyu munya-République tchèque kadatomoye neza muri West Ham , ni mu gihe agiharira ku bijanye n'amasezerano mashasha. (Sun)

Umukuru wa Bayern Munich Hasan Salihamidzic avuga ko ata kuri kuri mu bihuha bivuga ko uyu murwi wa Bundesliga ushaka kugura umusatirizi wa Manchester United umunya-Portugal Cristiano Ronaldo w'imyaka 37. ( Sky Germany - mu kidagi )

Tottenham na Middlesbrough ntirumvikana ku kiguzi c'umwongereza akina inyuma mu murwi w'abatarenza imyaka 21 Djed Spence, mu gihe uyu murwi wo mu cicaro ca kabiri (Championship) umushakako imiriyoni zababa 15 z'amapawundi hariko n'uturusho. (Sun)