Igura n’igurishwa ry’abakinyi: ibivugwa kuri Kane, Haaland, Kante, Iwobi, Mitoma, Rice …

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Real Madrid iracungereye ingene ibintu bigenda ku musatirizi wa Tottenham umwongereza Harry Kane w’imyaka 29, mu gihe amasezerano afitaniye n’uyu murwi azorangira mu 2024, amakuru akavuga ko ashobora kwimukira muri Manchester United canke Bayern Munich . ( Mail )

Igiciro c’imiriyoni 200 z’ama-euro gisabwa ku murwi uwo ari wo wose worondera umusatirizi wa Manchester City , umunya- Norvege/Norway Erling Haaland w’imyaka 22mu masezerano afitaniye nayo, nta gaciro kigifise, uyu murwi ukaba uzoshobora gushinga igiciro cawo mu gihe woba ushatse kumugurisha, akaba afitaniye amasezerano yo gukinira uyu murwi gushika mu 2027. ( Goal )

Umusatirizi wa Paris St-Germain n’umurwi nserukiragihugu wa Argentina Lionel Messi w’imyaka 35 aripfuza gusubira muri Barcelona kandi yama avugana n’umumenyereza wayo Xavi. ( Foot Mercato – mu gifaransa )

Brighton iriteguye guha amasezerano y’umushahara wa mbere munini Umuyapani akina ku ruhande Kaoru Mitoma 25, mu gihe Real Madrid, Manchester City na Arsenal zimwipfuza. ( Goal )

Chelsea iripfuza cane kugura umukinyi wo hagati wa West Ham , Umwongereza Declan Rice w’imyaka 24, mu ci riza, amasezerano afitaniye n’umurwi wiwe akaba azohera mu 2024. ( Florian Plettenberg )

Umukinyi wo hagati w’Ubufaransa asanzwe ahanganye n’ikibazo c’imvune N'Golo Kante w’imyaka 31 – akaba atarasubira guhonyora mu kibuga kuva mu kwa munani kw’umwaka uheze ariko akaba ariko arasubira mu myimenyerezo – ariteguye gutera igikumu ku masezerano mashasha y’imyaka ibiri muri Chelsea. (Sun)