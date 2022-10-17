Ethiopia – Tigray: Imirwano imeze nabi, baraburira ko abasivile bazicwa ari benshi

17 Ukw'icumi 2022, 05:30 GMT Vyavuguruwe Haciye amasaha 4

Mary Harper

BBC World Service News

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Iyi ntambara yatangiye mu Ugushyingo(11) 2020 yashenye intara ya Tigray isiga abaturage badashobora kugezwaho imfashanyo n’ibiribwa

Abadipolomate baraburira ko amaraso menshi y’abasivile ashobora kumeneka mu ntara ya Tigray mu gihe inyeshyamba zigenzura iyi ntara zayivanwamo n’ingabo za Ethiopia n’iza Eritrea.

Abatuye Tigray bavuga ko ibiribwa n’imiti birimo kubura mu gihe ibitero bikomeye kuri iyi ntara byarushijeho gukara.

Imijyi irimo kuraswa ibisasu igasenyuka burundu, nk’uko bivugwa na Tedros Ghebreyesus, umukuru w’ishami rya ONU ryita ku buzima, WHO/OMS, ukomoka muri Tigray.

Avuga ko abasivile barimo kwicwa kandi abakomeretse ntibatabarwe kuko iyi ntara yagoswe.

Tigray imaze amezi 17 igoswe, kandi imirwano yongeye kubura nyuma y’uko agahenge kari kamaze amezi atanu impande zombi zikarenzeho muri Kanama (8). Abantu bagera kuri miliyoni imwe bugarijwe n’inzara.

Umuryango w’Ubumwe bwa Africa (AU) nawo urimo kunga mu ijwi ry'amahanga usaba ko intambara ihagarara hakongera kubaho ibiganiro.

Kuwa gatanu, umukozi w’umuryango ufasha wa Rescue Committee yishwe arimo agerageza kugeza ibiribwa ku bagore n’abana mu mujyi wa Shire, umaze iminsi uraswaho ibisasu bikomeye.

Josep Borrell ukuriye ububanyi n’amahanga mu muryango w’ibihugu by’i Burayi(EU), yavuze ko muri Shire hari gukorwa amahano, kenshi yibasira abasivile.

Inkambi zirimo miliyoni z’abantu bahunze imirwano nazo zirimo kuraswaho, nk’uko bivugwa na Samantha Power, ukuriye ikigo cy’iterambere cya Amerika.

Niba ingabo za Ethiopia n’iza Eritrea zifashe iyi ntara muri ibi bitero, hari ubwoba bwinshi “bw’ubwicanyi bukomeye bushobora kwibasira abasivile”, nk’uko Samantha abivuga.

Umuturage wo mu murwa mukuru wa Tigray, Mekelle, yabwiye BBC ko muri uyu mujyi urebye nta byo kurya bigihari.

Yavuze ko ibinyampeke bicye bihasigaye birimo kugurishwa ku giciro kikubye inshuro zirenze eshatu uko byaguraga umwaka ushize.

Indege nto zo mu bwoko bwa drones ziguruka kenshi hejuru yabo zitera ubwoba abahatuye.

Uyu muturage avuga ko hari abagore barimo kwifuza kujya mu nyeshyamba kurwana n’ingabo za Ethiopia na Eritrea.

Ibi bisobanuye ukwiheba mu baturage ba Tigray ko mu byumweru biri imbere bashobora kwicwa bagashira.

Urwango rwakomeje gukomera hagati y’impande zombi rwerekana ko nta kabuza abazatsindwa bazahanwa nta mpuhwe.

Kjetil Tronvoll, umwalimu mu byo gukemura amakimbirane muri Oslo New University College muri Norway (Norvège), avuga ko uburyo bwo mu ntambara ya mbere y’isi burimo gukoreshwa n’ingabo za Ethiopia na Eritrea zirimo gusunikira “abantu benshi cyane” ku mirongo y’urugamba ya Tigray.

Uyu musesenguzi yanditse kuri Twitter ko ku bwe intambara ikomeye kurusha izindi irimo kuba ubu ku isi atari iy'Uburusiya muri Ukraine, ahubwo ibitero bya Ethiopia na Eritrea kuri Tigray.

Avuga ko abasirikare bagera kuri miliyoni imwe bari mu bitero bya biriya bihugu byombi.