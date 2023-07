Amafoto: Ibihe by’ingenzi byaranze iri huriro rinini cyane ry'abagore ku isi i Kigali

Ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na Twitter haraboneka amashusho n’ubutumwa bwinshi bw’abayitabiriye bashima ko iryo huriro ryagenze neza kandi batangajwe n’ubwiza bwa Kigali no kwakirwa neza mu Rwanda.

Bahujwe n’iki kandi bageze kuki?

Agashya! Perezida warakaje abitabiriye iri huriro

Uyu mugore wari mu ruzinduko mu bihugu by’akarere, azwiho ibitekerezo, bamwe bavuga ko bihejeje inguni, bishyigikira uburumbuke mu miryango no kubyara, ndetse akaba arwanya ibyo gukuramo inda.

Muri iki gihe, ibitekerezo bishyigikiye ‘kwagura imiryango no kubyara benshi’ ntibihuza na bimwe mu byo abitwa aba-feminists baharanira.

Perezida Katalin asubirwamo n’ikinyamakuru The Guardian aho muri iyi nama yavuze ko kuzamura uburumbuke mu miryango ari intego ya Hongrie mu kugera ku buringanire, kandi avuga ko yizeye ko umukobwa we azumva atewe intege no “kubyara abana 10 aramutse abishatse”.