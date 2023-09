Kubera iki hari abakibona ko kuba umu-'influencer' atari akazi nyako?

Iminsi myinshi, gahunda y'akazi ka Chloe Homan yama yuzuye. Uyu mugore w'imyaka 32 aturuka i Wisconsin, muri leta zunze ubumwe za Amerika, atangura indwi ategura akazi kandi avugana n'abamufasha mu kazi, mu gihe ku minsi ya kabiri ariyo akoramwo amanama. Ku wa gatatu no ku wa kane yagenewe akazi runaka aba yihaye. Uwa gatanu awumara ariko aratunganya utuntu n'utundi imbere y'uko indwi ihera, Chloe avuga ko ashobora gukora amasaha 80 kugeza kuri 90 buri ndwi.

Kuva kera, abantu benshi bafata aka kazi nk'ikintu co kwikunda kijamwo abagore bakiri bato, abatunganya 'content' bagafatwa nk'aba nta mumaro, canke nk'abasuma. Ariko ubugenegene- n'akazi- ka' influencing' vyarahindutse.

Akazi 'nyakazi'?

Nk'uwashinze ishami ry'aba influencers ryaVillage Marketing rifise icicaro i New York, Vickie Segar yarabonye impinduka mu kazi ko guhingura ivyo gutangaza. Avuga ati: "Aba'influencers' babayeho batemewe mu myaka cumi iheze. Abantu bibaza ko aba influencers bahembwa kubera bafashije ishirahamwe gutera imbere, ariko bariko bararushirizako gutahura ko uwutunganya 'content' abifisemwo uruhara runiniya."

Mu kindi cigwa ca Influencer Marketing Hub co mu 2022, ibigo n'amashirahamwe 3,500 (38% muri vyo bikora mu gisata co kwamamaza), 82% c'abagizweko icigwa bashize uburyo bwinshi mu kwamamaza babifashijwemo n'aba-influencers mu 2023.

Segar avuga ati:"Influencers ni abayobozi b'inkuru, abahinyanyuzi b'ingabire, abakuru b'ibiganiro, abaranzi, abafasha mu kibano, abashinzwe kubika no kugurisha ibidandazwa, vyose biri mu muntu umwe. Bakora nk'abatunganya ibiganiro n'ibitangazamakuru bishobora gukoresha abantu mu gutunganya ibiganiro no kugumana abakunzi no kubahiriza imigenzo y'ikinyamakuru. Umuntu ashobora gutuma abantu baguma bamwumviriza akwiye kwemererwa iyo nyifato".