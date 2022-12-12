Ukraine: Guverineri uri mu buhungiro avuga ko igitero cyibasiye 'icyicaro gikuru cya Wagner'
Phelan Chatterjee & Sam Hancock
BBC News
Uwahoze ari guverineri w'akarere ka Luhansk muri Ukraine ubu uri mu buhungiro avuga ko abasirikare ba Ukraine barashe ku cyicaro gikuru cy'itsinda Wagner ry'abacanshuro b'Abarusiya.
Serhiy Haidai yavuze ko hoteli iryo tsinda ryahuriyemo mu mujyi wa Kadiivka muri Luhansk, yarashweho hagatikiriramo abantu n'ibintu byinshi.
BBC niyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga kuba Wagner iri muri iyo hoteli.
Mu mpera y'icyumweru gishize, imirwano ikaze yabereye kandi mu majyepfo ya Ukraine.
Uburusiya bwarashe ku mujyi wa Odesa naho Ukraine irasa ku hantu ho mu mujyi wa Melitopol wafashwe n'Uburusiya.
Wagner ni itsinda ry'abacanshuro riterwa inkunga na leta y'Uburusiya rikora mu nyungu z'Uburusiya, nkuko bivugwa n'inzobere zo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika).
Iri tsinda rya gisirikare ritari irya leta, ryashinzwe na Yevgeny Prigozhin, wahoze afite resitora akaba ari n'umuntu wa hafi wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ryagiye rishinjwa ibyaha byo mu ntambara no guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Mbere, amatsinda y'abasirikare ba Wagner yagabwe muri Crimea, Syria, Libya, Mali no muri Repubulika ya Centrafrique.
Mu gitero cyo ku mujyi wa Kadiivka, Haidai yavuze ko Uburusiya bwatakaje "abantu n'ibintu byinshi".
Yanavuze ko yiteze ko "nibura 50%" by'abasirikare barokotse bazapfa bazize kubura ubuvuzi.
Kurasa kuri iyo hoteli, mu burasirazuba, bibaye mu gihe impera y'icyumweru gishize yaranzwemo imvururu mu majyepfo ya Ukraine.
Ku wa gatandatu, igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyahanuye indege ntoya 10 z'intambara zitarimo umupilote (zizwi nka drone), naho izindi drone eshanu zirasa ku bikorwa-remezo by'ingufu z'amashanyarazi mu mujyi wa Odesa uri ku cyambu – bituma abantu miliyoni 1,5 basigara nta mashanyarazi bafite.
Mu ijambo avuga buri joro mu buryo bwa videwo, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagize ati: "Uko ibintu bimeze muri Odesa biragoye cyane.
"Mu buryo bubabaje, aharashwe hangiritse cyane, rero bifata igihe gusubizaho amashanyarazi. Ntibifata amasaha, ahubwo [bifata] iminsi micyeya".
Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko ibikorwa-remezo by'ingenzi cyane byarashweho n'Uburusiya bukoresheje drone zakorewe muri Iran.
Mu mujyi wa Melitopol, abategetsi bashyigikiye Uburusiya bavuze ko igitero cya misile cya Ukraine cyishe abantu babiri kinakomeretsa abandi 10.
Amafoto yatangajwe n'umutegetsi washyizweho n'Uburusiya aho hantu yerekana inkongi y'umuriro ikomeye.
Ku rubuga rw'ubutumwa rwa Telegram, Yevgeny Balitsky, Guverineri washyizweho n'Uburusiya w'uwo mujyi, yagize ati: "Ubwirinzi bw'ikirere bwashenye misile ebyiri, [misile] enye zigera ku ho zoherejwe".
Yongeyeho ko "ikigo cyo kwidagaduriramo", aho abantu bari barimo gufatira amafunguro ya nijoro, cyashenywe muri icyo gitero, kandi ko abasirikare ba Ukraine bakoresheje uburyo butera ibisasu bya rokete bwatanzwe n'Amerika, buzwi nka 'High Mobility Artillery Rocket System' (HIMARS).
Iyi ntwaro imaze igihe igira uruhare rukomeye mu gitero cya Ukraine cyo kwigaranzura Uburusiya, igakoreshwa mu kurasa ku hantu hari kure yo ku rugamba, harimo n'aho abasirikare bakuru b'Uburusiya batangira amabwiriza y'urugamba.
Ivan Fedorov, umukuru w'umujyi (Mayor) wa Melitopol uri mu buhungiro, yavuze ko "abateye" benshi bishwe.