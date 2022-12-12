Ukraine: Guverineri uri mu buhungiro avuga ko igitero cyibasiye 'icyicaro gikuru cya Wagner'

Guverineri w'Umunya-Ukraine uri mu buhungiro avuga ko iyi hoteli yo mu mujyi wa Kadiivka, mu karere ka Luhansk, yarashweho n'abasirikare ba Ukraine

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Mu mpera y'icyumweru gishize, imirwano ikaze yabereye kandi mu majyepfo ya Ukraine.

Wagner ni itsinda ry'abacanshuro riterwa inkunga na leta y'Uburusiya rikora mu nyungu z'Uburusiya, nkuko bivugwa n'inzobere zo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika).

Kurasa kuri iyo hoteli, mu burasirazuba, bibaye mu gihe impera y'icyumweru gishize yaranzwemo imvururu mu majyepfo ya Ukraine.