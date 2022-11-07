Black Panther: Wakanda Forever nshya yerekanywe i Lagos

Haciye isaha 1

Igice cya kabiri cya film Black Panther ya 2018 cyerekanwe muri Africa, byabaye muri iyi weekend ishize i Lagos muri Nigeria.

Mu bari bahari harimo umukuru w’iyi film akaba n’umwe mu bayandika Ryan Coogler, na bamwe mu bakinnyi bayo nka Lupita Nyong'o, Dania Gurira, Letitia Wright na Winston Duke