Menya igihugu ca mbere gishaje kw'isi aho umwe kuri 10 afise imyaka 80 canke irenga

Ibiharuro vyemewe vyerekana kandi ko 29,1% vy'abantu imiliyoni 125 baba muri ico gihugu co muri Aziya bafise imyaka 65 canke irenga. Ni umuhigo.

Mu Buyapani, vyitezwe ko abantu barenza imyaka 65 bashika ku 34,8% vy'abanyagihugu bose mu 2040, nk'uko bivugwa n'ikigo kigira ubushakashatsi, National Institute of Population and Social Security Research.

Utwigoro two kwongereza igitigiri c'abana bavuka na two nta co turashikako gishemeye mu gihe ubuzima buguma buzimba gusumba hamwe n'amasaha menshi abakozi bamara ku kazi.