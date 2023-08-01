Madonna: Ndumva nagize Imana ko nkiriho inyuma y'ingwara iteye ubwoba

Madonna yashimiye umuryango n'abagenzi biwe ku kungene bamufashije inyuma yaho yinjijwe ibitaro kubera ingwara ikaze yandukira iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa bactérie mu kwezi guheze

Iminota 36 iraheze

Yari yateguye ibiteramo vy'amezi indwi vyobereye hirya no hino kw'isi vyotanguye mu ndwi ziri imbere ariko yahavuye ahindura isango bizotangurirako ayishira mu mezi atatu aza.

Yashize hanze isanamu yiwe afise isanamu ya Polaroid yerekana ko yafashwe na Andy Warhol of Keith Haring yambaye ikoti icafyeko isanamu ya Michael Jackson imwerekana mu maso.

'Narahezagiwe'

Mw'itangazo ryasohotse mu ntango z'uku kwezi, Madonna yari yavuze ko azohindura aho ibiteramo vyiwe bizotangurira, aho gutangurira muri Amerika ya ruguru, ivyo biteramo vyiswe Celebration Tour bizotangurira mu Bwongereza mu kwezi kw'icumi.