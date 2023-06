Menya Messalina, umwamikazi yihaye ibara muri Roma ya kera

Iminota 8 iraheze

Poritike y’Ubwami bw’Abaromani (Empire Romain) yari iy’urwenya rwamaze igihe kirekire kandi rwarangwa n’amayeri menshi no kwimbana mu mizi.

Yaramenyekanye cane ku buryo amakuru yiwe yashizwe mu gitabo ca kahise, Natural History encyclopedia, igikorwa gikomeye cane c’umwanditsi azwi kw’izina rya Pline l’Ancien/Pliny the Elder (77 inyuma y’umuzo wa Yezu/Yesu), cerekana neza ingene kiremwamuntu ari co gikoko “kitigera gihaga” igitsina.

Nico gikorwa umwanditsi kuri kahise k’Abagiriki n’Abalatini ba kera (classicist) Honor Cargill-Martin, ari na we yanditse igitabo "Messalina: A Story of Empire, Slander and Adultery" (twogereranya mu Kirundi tuti ‘Messalina: Inkuru y’ubwami, y’ibitutsi n’ukurenga ibigo’), yihaye gukora.