Putin abwira Xi: Tuzaganira kuri gahunda yawe yo gusoza intambara muri Ukraine

Ku ruhande rwe, Perezida Xi yabwiye Perezida Putin ati: "Ku butegetsi bukomeye bwawe, Uburusiya bwateye intambwe ikomeye mu iterambere mu burumbuke bwabwo. Mfite icyizere ko Abarusiya bazakomeza kugushyigikira cyane".

Oleksiy Danilov, umunyamabanga w'akanama k'umutekano w'igihugu n'ubwirinzi ka Ukraine, yagize ati: "Niba Ubushinwa bufashe icyemezo cyo ku mugaragaro cyo guha intwaro Uburusiya, mu bikorwa buzaba burimo kugira uruhare mu ntambara ku ruhande rw'umushotoranyi".

Uburusiya ni ahantu h'ingenzi Ubushinwa bukura ibitoro byo gukoresha mu iterambere ry'ubukungu bugari cyane bwabwo, ndetse bubonwa nk'umufatanyabikorwa w'Ubushinwa mu guhangana n'Amerika.

Iyi nama ya Putin na Xi ibaye hashize iminsi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha (ICC/CPI) rusohoye urupapuro rwo guta muri yombi Perezida w'Uburusiya ku birego by'ibyaha byo mu ntambara.

Kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize, abategetsi bo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) bakomeje kugerageza gushyira Uburusiya mu kato, nyuma y'igitero gisesuye bwagabye kuri Ukraine.