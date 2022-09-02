Putin ntazitabira gushyingura Gorbachev

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Mu 2005, Putin yavuze ko gusenyuka kwa URSS byari “akaga karenze muri politiki mu kinyejana [cya 20]”.

Gusa mu butumwa bw’akababaro yageneye umuryango wa Gorbachev kuwa gatatu, Putin yashyizemo amagambo yo kumurata amusobanura nk’ “umunyapolitiki n’umutegetsi wagize akamaro kanini mu mateka y’isi”.

Kuwa kane, televiziyo ya leta yerekanye Perezida Putin ashyira indabo z’amaroza atukura ku isanduku ya Gorbachev aho iri ku bitaro byo mu murwa mukuru Moscow.

Nyuma azashyingurwa mu irimbi ry’umujyi, iruhande rw’imva y’umugore we Raisa, wapfuye mu 1999.

Putin siwe wenyine mu bakomeye utazahaboneka. Benshi mu bategetsi bo mu bindi bihugu bashoboraga kwitabira ubu ntibemerewe kugera ku butaka bw’Uburusiya, mu kwihimura ibihano ibihugu by’iburengerazuba nabyo byafatiye abategetsi b’i Moscow.