Wa musirikare Travis King ari mu maboko y'Amerika nyuma yo kwirukanwa na Koreya ya Ruguru

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Travis King ntarabonwa mu ruhame cyangwa ngo hamenyekane amakuru ye kuva yava muri Koreya y'Epfo mu kwezi kwa Nyakanga (7) uyu mwaka

Umwanditsi, Bernd Debusmann Jr

Igikorwa, BBC News, Washington

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Umusirikare w'Amerika Travis King, mu kwezi kwa Nyakanga (7) uyu mwaka wahungiye muri Koreya ya Ruguru avuye muri Koreya y'Epfo, ubu ari mu maboko y'Amerika nyuma yuko yirukanwe na Koreya ya Ruguru, nkuko abategetsi babivuga.

Private (Pvt) King yoherejwe abategetsi b'Amerika mu Bushinwa, mbere yuko ajyanwa n'indege mu kigo cya gisirikare cy'Amerika.

Uyu musirikare w'imyaka 23, w'impuguke mu butasi, muri Nyakanga yari yinjiye muri Koreya ya Ruguru mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Ibitangazamakuru byo muri Koreya ya Ruguru byavuze ko yari yahunze kubera "gufatwa mu buryo butari ubwa kimuntu" no kubera irondaruhu mu gisirikare cy'Amerika.

Ku wa gatatu, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Amerika yavuze ko nyuma y'amezi yari ashize hakorwa "ibikorwa byinshi byo mu rwego rwa diplomasi", Pvt King yasubijwe mu maboko y'Amerika ndetse ko yavuganye n'umuryango we.

Uwo mutegetsi yagize ati: "Dushobora kwemeza ko Pvt King yishimiye cyane kuba ari mu nzira yerekeza mu rugo, ndetse afite amashyushyu menshi yo kongera guhura n'umuryango we.

"Tugiye kumuyobora mu gikorwa cyo gusubira mu buzima busanzwe kizacyemura impungenge izo ari zo zose zo mu rwego rw'ubuvuzi n'imbamutima no kumushyira ahantu heza ho kongera guhurira n'umuryango we."

Uwo mutegetsi yongeyeho ko Amerika nta kintu yabanje guha Koreya ya Ruguru kugira ngo irekure uwo musirikare.

Nyuma yo guhura n'abategetsi b'Amerika mu mujyi wa Dandong wo mu Bushinwa uri ku mupaka, Pvt King yajyanwe n'indege ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika, imujyana mu kigo cya gisirikare cy'Amerika kiri muri Koreya y'Epfo.

Ku wa gatatu nyuma ya saa sita z'amanywa, yari yitezwe gusubizwa ku butaka bw'Amerika, nkuko byavuzwe na Matthew Miller, umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika.