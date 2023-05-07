Umwanditsi ushyigikiye intambara y'Uburusiya wakubiswe n'igisasu yavuye muri 'coma'

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Zakhar Prilepin ni umwe mu banditsi bakomeye cyane bo mu Burusiya

Umwanditsi, Matt Murphy

Igikorwa, BBC News

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Umwanditsi w'Umurusiya ushyigikiye intambara ku wa gatandatu wakomerekeye bikomeye mu gitero cy'igisasu ku modoka yari arimo, yavuye mu guta ubwenge (coma) yari yashyizwemo n'abaganga mu buryo bwo kumuvura, nkuko bivugwa n'umugore umuvugira.

Zakhar Prilepin, w'imyaka 47, ushyigikiye bikomeye igitero cy'Uburusiya muri Ukraine, yakomeretse ubwo yari arimo kugenda mu modoka mu karere ka Nizhny Novgorod ko mu Burusiya. Umushoferi we yarapfuye.

Abakora iperereza bavuga ko ucyekwa, Alexander Permyakov, yemeye ko akorera Ukraine.

Kuri iki cyumweru, umuvugizi wa Prilepin yavuze ko uwo mwanditsi "yumva ameze neza".

Ibitangazamakuru bya leta y'Uburusiya byasubiyemo amagambo y'uwo muvugizi, Yelizaveta Kondakova, agira ati: "Ameze neza urebye uko ibintu bimeze.

"Yashimiye umuryango we".

Guverineri Gleb Nikitin w'akarere ka Nizhny Novgorod yanditse ku rubuga rwa Telegram ko uko uwo mwanditsi ameze ubu "byahamye hamwe" kandi "arishimye".

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Bivugwa ko igisasu cyari giteze mu muhanda iyi modoka yanyuzemo, kigaturitswa mu buryo bw'ikoranabuhanga n'umuntu uri kure yacyo

Ikigero cy'ibikomere Prilepin yagiriye muri iryo turika – ryishe umushoferi we – ntikiramenyekana.

Ku wa gatandatu, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Uburusiya yavuze ko yagize ikibazo cyo guta ubwenge by'igihe gito kubera icyamukubise ku mutwe, hamwe n'imvune, ariko nta yandi makuru yatanze.

Uyu mwanditsi watsindiye ibihembo akaba yaranarwanye mu ntambara z'Uburusiya muri Chechnya, ni umwe mu banditsi bakomeye cyane bo mu Burusiya. Mbere y'umwaka wa 2014, yanengaga bikomeye ubutegetsi bwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin.