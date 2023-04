Wari uzi ko terefone yawe ishobora kubona ibimenyetso vy’indwara y’umutima?

Iminota 34 iraheze

Kuva iya mbere itanguye gukoreshwa haraciye imyaka 50, terefone ngendanwa ubu zigeze kure – ubu zishobora no gukoreshwa mu gusuzuma amagara yawe.

Abaganga barashobora gupima ibijanye no kuvura kw’amaraso, ariko bakenera urushinge rwuzuye amaraso yawe mu kubikora. Ariko vuba ushobora kuzovyipimira wewe nyene ukoresheje terefone yawe ngendanwa.

Bakoresheje ubuhinga bwa Lidar (light detecting and ranging, ubuhinga bwo kubona no gupima umuco), bukoresha umuco urungikwa mu kumenya ibipimo vy’ibintu vyose bikikije terefone.

Ubu buhinga bwagiye kuboneka ko bushobora gufata butihenze ukuvura kw’amaraso – bugashobora kandi no kubona ibindi bintu biba vyongewe mu mata kugira ngo aboneke ko ari menshi, nk’akarorero amazi.

Ubu buhinga busa n’ubwitaye ku mpinduka zidashoka ziboneka mu matama, mu ruhanga no mu mazuru cane cane, nk’iminkanyari n’ibinure biri musi y’uruhu, ijisho ry’umuntu ridashobora kubona.

Ubu buhinga bushobora kuba ari uburyo “buzimbutse, bworoshe kandi nyabwo” bwo kubona abantu bakeneye gukurikiranwa gusumba, nk’uko bivugwa n’abahinga mu bijanye n’umutima ku kigo gikurikirana indwara z’umutima, National Center for Cardiovascular Diseases, co mu Bushinwa, ari na bo bakoze ubu bushakashatsi.

Hari kandi icizere ko terefone ngendanwa zishobora no gutanga uburyo buzimbutse kandi bworoshe bwo gusuzuma indwara z’umutima zigoye gutora.

Jennifer Miller, umuhinga mu bijanye n’indwara z’umutima ku bitaro vy’abana vya Los Angeles, hamwe n’aba injeniyeri bo kuri Kaminuza y’Ubumanuko bwa California (University of Southern California), bakoze imashini ngendanwa ikora nk’ibi (scanner portable) ishobora guhuzwa na terefone ngendanwa igasohora amashusho ashobora gukurikirana ingene amaraso atembera mu mutima.

Elizabeth Woyke yanditse igitabo The Smartphone: Anatomy of an Industry, arerekana ubuhinga bushasha bwiswe Riva bukurikirana umuvuduko w’amaraso hakoreshejwe camera ya terefone ngendanwa hamwe na flash y’iyo camera nyene.