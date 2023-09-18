Ni mudufashe kurondera F-35 - igisirikare ca Amerika

F-35, iri kuri ino foto yo mu bubiko, ni imwe mu ndege z'intambara za none kw'isi ikaba ifise agaciro k'imiriyoni 80 z’amadorari y’Abanyamerika

Iyi ndege yatakaye ku muhingamo w’ejo ku wa Mungu igihe umudereva yariko arayinyonga hejuru y’intara ya Caroline du Sud/ South Carolina.

Uyu mudereva atavuzwe izina yarasohotse arakoroka neza akoresheje umutaka. Ubu ameze neza aho ari mu bitaro.

Bavuga ko bibanze kurondera iyi ndege F-35B Lightning II mu micungararo y’ibiyaga bibiri biri mu buraruko bw’igisagara ca Charleston.