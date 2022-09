Ndayishimiye, Kagame, Samia, Tshisekedi…bavuze ibigwi Umwamikazi Elizabeth II watanze

Abategetsi bo mu bihugu by’akarere hamwe n’abategetsi benshi ku isi batanze ubutumwa bw’akababaro no kuvuga ibigwi Umwamikazi Elizabeth II watanze ku myaka 96.

Bubashye uburyo yaranzwe no gukunda inshingano ze no kwihangana, hamwe n’uburyo yarangwaga no gusetsa n’ubugwaneza.