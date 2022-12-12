David Rudisha yarokotse isanganya ry'indege muri Kenya
Umumonotsi w'umunya-Kenya yatsindiye imidari ya Olympic kabiri kuri 800m David Rudisha yarokotse ataco abaye isanganya ry'indege yarimwo ikorokeye hasi.
Iyo ndege -yarimwo Rudisha n'abandi bantu batanu - yakorokeye ahitwa Kajiado mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Kenya ku wa gatandatu. Amafoto yerekana iyo ndege igaramye aho yaguye mu gahinga.
Rudisha, w'imyaka 33, yavuze ko cabaye igihe "giteye ubwoba".
Yabwiye ikinyamakuru Daily Nation ati: "Vyose vyariko biragenda neza mu minota indwi canke umunani ya mbere turi mu kirere igihe imoteri y'iyo ndege twumva iretse guhinda bukwi na bukwi".
"Yaciye (umuderevaa) abona ahantu hagaragara, aca agerageza kuhururukiriza iyo ndege, ariko rimwe mu mababa yayo rica riseka igiti igihe indege yari itanguye kugira agatebetebe imbere y'uko igwa muri ako gahinga k'amabuye."
Umudereva yakoze igikorwa c'igitangaza kugira indege igume iguruka kandi itajugumba igihe kirekire."
Rudisha, yatsindiye umudari w'inzahabu i Londres mu 2012 na Rio mu 2016, nta na kimwe yabaye.
Umwe mu bandi bari muri iyo ndege, Stephen Ole Marai, yarajanywe mu bitaro kuvurwa imvune y'imbavu mu gihe abandi bakomeretse buke buke bakavurwa hanyuma bagataha.
Rudisha, ubu yahagaritse amahigwanwa ku rwego rwo hejuru cane, avuga ko ashaka kumenyereza abandi banonotsi.
Ribaye irya kabiri arokoka isanganya rikomeye. Mu kwezi kwa Myandagaro (8) mu 2019, yarokotse isanganya ry'imodoka igihe iyo yari arimwo yatoboka ipine igasekana n'ibisi.