David Rudisha yarokotse isanganya ry'indege muri Kenya

Umwanya wa Rudisha w'umunota umwe n'amasekunda 40,91 i Londres mu 2012 n'ubu uracari wo wa mbere kw'isi kuri 800m

Iminota 18 iraheze

Umumonotsi w'umunya-Kenya yatsindiye imidari ya Olympic kabiri kuri 800m David Rudisha yarokotse ataco abaye isanganya ry'indege yarimwo ikorokeye hasi.

Iyo ndege -yarimwo Rudisha n'abandi bantu batanu - yakorokeye ahitwa Kajiado mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Kenya ku wa gatandatu. Amafoto yerekana iyo ndege igaramye aho yaguye mu gahinga.

Yabwiye ikinyamakuru Daily Nation ati: "Vyose vyariko biragenda neza mu minota indwi canke umunani ya mbere turi mu kirere igihe imoteri y'iyo ndege twumva iretse guhinda bukwi na bukwi".