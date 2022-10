Burkina Faso: Umutegetsi wa gisirikare wahiritswe yemeye kuva ku butegetsi

Kuri zombi abazikoze bavuze ko impamvu ari ikibazo cy’umutekano mucye mu gihugu no kunanirwa gukemura ikibazo cy’inyeshyamba ziyitirira Islam.

Bavuze ko Damiba yashyizeho ibintu birindwi asaba ngo yegure – birimo kwizezwa umutekano we, kwemera ko akomeza umuhate we mu bikorwa by’ubumwe bw’igihugu no gukomeza ibikorwa byo gusubiza ubutegetsi abasivile mu gihe cy’imyaka ibiri.