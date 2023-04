Kubera iki abantu badafise ubwoya nk’ibindi bikoko?

Iminota 56 iraheze

Ibikoko hafi vyose, harimwo n’ibitwegereye, bifise urushato ruriko ubwoya. None ni kubera iki twebwe bitameze uko?

None vyoba vyagenze gute neza na neza kugira ngo twisange dusa n’aho turi gusa? Hari akarusho bifise muri kino gihe? Hanyuma wosigura gute ukungene ku bice bimwe bimwe vy’umubiri usanga bifise ubwoya bwinshi?

Ibi bikorwa biruhisha vyoba vyatumye bagira ibibazo vy’ubushuhe burenze urugero- ivyavuyemwo gutakaza ubwoya gushobora kuba kwabashoboje kubira icuya cinshi no guta ubushuhe ningoga batarinze no kuruhuka.

Mark Pagel, umwigisha kw’ihindagurika ry’ibinyabuzima kw’ishure kaminuza rya Reading, avuga ko nubwo iciyumviro co kugabanya ubushuhe bw’umubiri gisa n’icumvikana cane kandi gishobora no kuba ari co cizewe, kirafise agahaze mu bice bimwe bimwe.