Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Haaland, Bellingham, Osimhen, Gundogan, Toni Kroos

Iminota 39 iraheze

Uwahoze ari umumenyereza wa Espagne Luis Enrique yarababajwe no kutagenwa nk’umumenyereza wa Chelsea imbere y’urukino rwayo rwa mbere na Real Madrid mu gice ca kane gishira ica nyuma, ariko aboneka ko ari we ahabwa amahirwe menshi muri ico kibanza kuko ashobora gufasha kuzana umukinyi wo hagati wa Barcelona Gavi w’imyaka 18. (AS – mu ki Espagnol)