Ibintu 10 byagufasha gusinzira neza

Gusinzira bikwiriye ni ingenzi ku magara mazima y’umubiri no mu mutwe. Uretse kugufasha kwita neza kubyo ukora gusinzira binafasha umubiri gukira no kugabanya ibyago byo gufatwa n’indwara nyinshi.

Kimwe no ku bindi byinshi, urufunguzo rwo kongera gusinzira neza kwawe ni ukuvumbura ibintu runaka bigufasha gushyirwayo byimbitse buri joro. Bitandukanye no guhondobera cyangwa gusinzira usa n’ubundi n'ukanuye.

1. Gushyiraho gahunda

Gushyiraho igihe ntakuka cyo kuryama no kubyuka, no gushyiraho imigenzo ya mbere yo kuryama nko kwambara imyenda yo kurarana, kunywa ka cyayi k’ibyatsi, kwiyuhagira cyangwa se no koza amenyo ni ibintu byiza bitegurira umubiri wawe kumva ko ugiye kuruhuka nyabyo.