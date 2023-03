Ukraine: Umukuru wa Wagner abona ko bariko barahemukirwa mu rugamba rwa Bakhmut

6 Ukwa gatatu 2023

Ingabo z’Uburusiya – iza Wagner no mu gisirikare c’igihugu – ziriko zigerageza kwigarurira iki gisagara co mu buseruko bwa Ukraine.

"None vyogenda gute mu gihe [abategetsi b’Uburusiya] bashaka kuduta mu mutego, bavuga ko turi imihimbiri, kandi ko iki ari co gituma batwima amasasu, bataduha ibirwanisho, kandi batatureka ngo twironderere abarwanyi, harimwo abava mu bapfunzwe”.

Mu kwezi guheze, Prigozhin yavuze ko umushikiranganji wo kwivuna abansi Sergei Shoigu be n’umukuru wa gisirikare Valery Gerasimov bari bagumije ibirwanisho vyategerezwa kurungikirwa ingabo ziwe.

Ingabo za Ukraine zisa n’iziriko zirarwana “intambara yo kwicira inzira yo gusubira inyuma” i Bakhmut, nk’uko bivugwa n’ikigo ciga ivy’intambara, Institute for the Study of War (ISW) kuri uno wa mbere.