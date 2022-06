Umukuru w’igisirikare ca UK: ‘Ni ngombwa ko twitegurira iyindi ntambara ya Bulaya’

Igitero c’Uburusiya kuri Ukraine cerekana ko ari nkenerwa “gukingira Ubwongereza no kwitegurira kurwana tugatsinda intambara ku rubuga”, nk’uko abivuga.

Isoko ryo mu gisata co kwivuna abansi ryabwiye umunyamakuru wa BBC ajejwe amakuru yo kwivuna abansi Jonathan Beale ko ingene yashikirije ubu butumwa – bwacishijwe ku rubuga rwa intranet rw’Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi – vyari bitangaje.

‘Ubwoba bw’intambara yo hasi’

Muri ubwo butumwa, Gen Sir Patrick amenyesha ko ari we mukuru w’ibiro bikuru vya gisirikare “kuva mu 1941 afashe amabanga yo kurongora igisirikare mu gihe hari ubwoba bw’intambara yo hasi i Bulaya irimwo igihugu ca rutura”.

Gen Sir Patrick kandi yihaye intego yo "kwihutisha guhimiriza no kunagura igisirikare mu ntumbero yo gukomeza OTAN/NATO be no kwaka Uburusiya akaryo ko gusubira kwigarurira akarere ako ari ko kose k’Ubulaya … turi igisekuru gitegerezwa gutegura igisirikare kugira gisubire kurwana i Bulaya”.