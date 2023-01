Umuryango ntiwari kuzambabarira iyo mbivuga byose – Harry

Iminota 10 iraheze

Igikomangoma Harry kivuga ko cyari gifite ibyajya mu "bitabo bibiri" kandi mu cyo yasohoye hatarimo ibintu bimwe kuko se na mukuru we bashoboraga kutazamubabarira iyo bijya hanze.

Avuga kandi ko yifuza ko abagize umuryango we basaba imbabazi umugore we Meghan.

Iki gitabo kirimo urutonde rurerure rw’ibyamurakaje mu muryango wa cyami, agahinda katashize kubera urupfu rwa nyina Diana, kurwana n’ibibazo byo mu mutwe, ubuzima bwa wenyine mbere yo guhura na Meghan, hamwe n’ubushyamirane n’abo mu muryango we.

Harry avuga ko mukuru we yavuze ko umugore we ari umuntu "ugoye"

Harry avuga ko bitashobokaga kuvuga inkuru ye atavuze ku bantu bo mu muryango we muri cyo, “kuko bayigizemo uruhare rukomeye, kandi kuko ugomba kumenya abakirimo n’imiterere ya buri wese uri mu gitabo.”

“Kandi n’ubu wakwibaza no kuri bimwe nashyize hariya, n’ubundi ntibazigera bambabarira.

Mu bivugwa muri iki gitabo, Harry yavuze ko mukuru we William yise umugore we Meghan umuntu “ugoye” kandi “w’imico mibi”. Harry kandi ashinja mukuru we kumukubita.