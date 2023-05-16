Umurwa mukuru wa Ukraine wagabweho igitero gikomeye cya misile

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Videwo yerekana ibisasu ikomeje guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga

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Hari amakuru avuga ko haturitse ibisasu byinshi mu murwa mukuru Kyiv wa Ukraine, mu gihe ibyuma by'intabaza biburira ku bitero byo mu kirere na byo birimo kuvuga.

Muri videwo yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, ubwirinzi bw'ikirere buboneka buhanura ibicyekwa ko ari ibisasu bya misile by'Uburusiya.

Ubutumwa bwatanzwe na leta ya Ukraine bwaburiye abantu kwirinda kwegera amadirishya y'inzu kuko ibisigazwa biva kuri misile zahanuwe byagwaga biva mu kirere.

Vitali Klitschko, umukuru w'umujyi wa Kyiv, yavuze ko bimwe mu bisigazwa byavuye ku bisasu bya rokete byaguye mu turere two rwagati muri uwo mujyi, harimo no mu nzu yororerwamo inyamaswa.

Amakuru avuga ko hari abakomeretse.

Umutegetsi w'i Kyiv yavuze ko iki gitero cy'urusobe, cyakoreshejwemo indege nto zitarimo abapilote zizwi nka drone, hamwe n'ibisasu bya misile, "cyihariye mu bukana bwacyo".

Jenerali Serhiy Popko, umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare i Kyiv, yavuze ko ibi bisasu byinshi kandi birashwe mu buryo bwihuse ari byo "byinshi cyane bibayeho by'igitero cya za misile kigabwe mu gihe gito cyane".

Yongeyeho ati: "Amakuru y'ibanze avuga ko byinshi mu bintu by'umwanzi byo mu kirere cya Kyiv byatahuwe birasenywa".

Ahavuye isanamu, Reuters

Mu minsi micyeya ishize, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakoreye inzinduko i Burayi, aho inshuti zo mu burengerazuba bw'isi zamusezeranyije imfashanyo y'ibikoresho bya gisirikare ifite agaciro ka za miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika.

Mu bategetsi bamusezeranyije iyo mfashanyo, harimo nka Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron.