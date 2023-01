Ukraine - Russia: Batatu biciwe mu gitero muri Donetsk

Iminota 55 iraheze

Ibi biri uku mu gihe icegeranyo gishasha c’ikigo ca Amerika cigisha ivy’intambara Institute for the Study of War, casubiye kuvuga ko Perezida Vladimir Putin ariko arategura igitero gikomeye gishobora gutangura mu ntango z’ukwa kabiri canke ukwa gatatu 2023.