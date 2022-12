Kylian Mbappé: Umupira n’ubuzima bw’iki cyamamare cyujuje imyaka 24

Sport mu maraso y’umuryango we

Kylian, murumuna we Ethan, na se ubabyara Wilfried Mbappé

Kylian Mbappé Lottin yavukiye mu murwa mukuru w’Ubufaransa akurira mu gace kitwa Bondy kari hafi y’umujyi rwa gati wa Paris mu 1998 hari hashize amezi macye Ubufaransa butwaye igikombe cyabwo cya mbere cy’isi. Yaje kuba mu ikipe yahaye icyo gihugu icya kabiri, ndetse ku cyumweru habuze gato ngo abugeze no ku cya gatatu.

Mukuru wa Mbappé, Jirès Kembo (warezwe akanemerwa nk’umwana w’ababyeyi ba Mbappé) nawe yari umukinnyi wabigize umwuga, naho murumuna we Ethan w’imyaka 15 gusa afitanye amasezerano y’abakiri bato mu Paris Saint-Germain ikipe ya mukuru we.

Fayza Lamari, hagati, muri Qatar yaje gushyigikira ikipe y'Ubufaransa n'umuhungu we Mbappé

Kylian Mbappé yazamukiye mu ikipe y’iwabo ya AS Bondy, maze ku myaka 17 agurwa n’ikipe ya AS Monaco yo mu majyepfo y’Ubufaransa. Iki gihe yari umufana ukomeye wa Cristiano Ronaldo.

Mbappé yazamutse mu mupira w’amaguru abijyana no kwiga, yarangije kaminuza mu ishami ry’ikoranabuhanga mu icungamari, nk’uko bivugwa n’ikinyamakuru Cosmopolitan.

Gusa mu muryango we byose ntibyakomeje kugenda neza kuko mu 2021 nyina Fayza yabwiye ikinyamakuru Le Parisien ko yatandukanye na Wilfried, gusa ko bagihuzwa no kurera abana babo, cyane cyane Kylian na murumuna we Ethan.