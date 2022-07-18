Indege yakorotse ica iragarama muri Somalia

Iminota 44 iraheze

Indege yakorotse ica iragarama igihe yariko irururuka ku kibuga c’indege ku mugwa mukuru wa Somalia. Imana yakinze nta n’umwe yapfuye mu bantu barenga 30 bari muri yo.

Ni indege yegukira ikompanyi Jubba Airways yo muri Somalia, ikaba yari mu rugendo rwo hagati mu gihugu ivuye mu gisagara ca Baidoa ija ku mugwa mukuru, nk’uko abategetsi babivuga.