Wa mugore wakomanze ku isanduku bagiye kumuhamba, ubu yapfuye

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Umugore muri Ecuador/Equateur ubu yapfuye nyuma y’uko mu minsi ishize abari bagiye kumushyingura batunguwe no gusanga ari muzima bari hafi kumuhamba.

Bella Montoya w’imyaka 76, bwa mbere mu cyumweru gishize byemejwe n’umuganga wo ku bitaro byo mu mujyi wa Babahoyo ko ibye byarangiye.

Nyuma y’iminsi irindwi avurirwa mu barembye cyane, minisiteri y’ubuzima ya Equateur yatangaje ko Bella yapfuye kuwa gatanu azize gucika k’udutsi two mu mutwe (stroke/AVC).