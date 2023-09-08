Kim Jong Un yamuritse ubwato rutura bwo hasi mu nyanja bushobora kurasa ibisasu kirimbuzi

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ubu bwato No. 841 – bwiswe Hero Kim Kun Ok

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Perezida Kim Jong Un wa Koreya ya Ruguru yayoboye ibirori byo kumurika no kubatiza ubwato bushya bw’intambara bugendera hasi mu nyanja, ubwo bwato Pyongyang ivuga ko bushobora no gutwara intwaro za kirimbuzi.

Inkuru y’ikinyamakuru cya leta ivuga ko ubu bwato buje kongerera imbaraga ubushobozi bw’intwaro kirimbuzi “vuba cyane”.

Ubwato bubasha kurasa ibisasu kirimbuzi kuva kera bwari ku rutonde rw’intwaro Koreya ya Ruguru yifuza gutunga.

Mu mashusho yatangajwe n’ikinyamakuru cya leta, Kim Jong Un yari ku mwaro w'inyanja azengurutswe n’abasirikare bakuru b’ingabo zirwanira mu mazi, bitegeye ubu bwato rutura bugendera hasi mu nyanja, inkuru zavuzwe ko bubasha kurasa intwaro kirimbuzi.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Kim Jong Un n'abandi basirikare bakuru mu ngabo zirwanira mu mazi bamurika ubu bwato

Kim amaze imyaka myinshi akora ngo yubake ubu bwato, kandi buraboneka nk’igikorwa cy’ingenzi cyane muri gahunda ye y’intwaro zikaze.

Ubwato bugendera hasi mu nyanja biragoye kumenya aho buri, bivuze ko kubugira bishobora kwemerera Pyongyang kurasa umwanzi wayo iri mu nyanja, mu gihe intwaro zayo zo ku butaka zo zaba zananiwe.

Gusa ntibizwi neza niba ubu bwato bukora koko. Kugeza ubu Koreya ya Ruguru ntabwo irakora igerageza ryerekana niba bushobora kurasa za misile kirimbuzi.

Ubu bwato No. 841 – bwiswe Hero Kim Kun Ok, babwitiriye umwe mu baranze amateka y’iki gihugu, buzaba imwe “mu ntwaro zo hasi mu nyanja zo gutera z’igisirikare kirwanira mu mazi” cya Koreya ya Ruguru, nk’uko Kim Jong Un yabitangaje mu kumurika ubwo bwato.

Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko abasesenguzi babonye bwa mbere ko Koreya ya Ruguru hari ubwato bugendera hasi mu nyanja irimo kubaka mu 2016, mu 2019 itangazamakuru rya leta ryerekanye Kim asura ubwo bwato butatangajwe bwariho bwubakwa kandi “yitayeho cyane”, ntibizwi neza niba ari ubu bwamuritswe.

Koreya ya Ruguru isanganywe andi mato agendera hasi mu nyanja ariko bumwe gusa, bwitwa 8.24 Yongung, ni bwo bwageragerejweho kurasa igisasu cya misile mu kwezi gushize.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Kim aramutswa n'abasirikare n'imiryango y'abaje muri ibyo birori

Kumurika ubu bwato bikurikiye amakuru y’uko Kim ategura kujya mu Burusiya muri uku kwezi kuganira na Perezida Vladimir Putin ku guha intwaro Moscow.